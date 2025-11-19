19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACESSE E CONCORRA

Jardim Morumbi ganha novo mercado; são 20 vagas abertas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo supermercado nas próximas semanas. O New Fuxing será inaugurado na avenida Gisele Martins, nº 261, e já se prepara para abrir as portas entre os dias 15 e 20 de dezembro, após a conclusão das adaptações estruturais do prédio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A nova unidade promete ampliar as opções de consumo para moradores da região, oferecendo produtos industrializados, hortifruti, açougue e setor de frios. A chegada do empreendimento também movimenta o mercado de trabalho local, com 20 vagas diretas em diferentes áreas.

As oportunidades são para início imediato e incluem cargos de gerente, caixas, repositores, açougueiro, fatiador de frios e profissionais de padaria e balcão. Segundo a direção do supermercado, candidatos com algum nível de experiência terão preferência no processo seletivo.

Quem deseja participar pode entregar o currículo diretamente no endereço da nova loja ou entrar em contato pelo WhatsApp (12) 98893-4665.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários