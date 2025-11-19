O Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo supermercado nas próximas semanas. O New Fuxing será inaugurado na avenida Gisele Martins, nº 261, e já se prepara para abrir as portas entre os dias 15 e 20 de dezembro, após a conclusão das adaptações estruturais do prédio.

A nova unidade promete ampliar as opções de consumo para moradores da região, oferecendo produtos industrializados, hortifruti, açougue e setor de frios. A chegada do empreendimento também movimenta o mercado de trabalho local, com 20 vagas diretas em diferentes áreas.