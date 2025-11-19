O Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo supermercado nas próximas semanas. O New Fuxing será inaugurado na avenida Gisele Martins, nº 261, e já se prepara para abrir as portas entre os dias 15 e 20 de dezembro, após a conclusão das adaptações estruturais do prédio.
A nova unidade promete ampliar as opções de consumo para moradores da região, oferecendo produtos industrializados, hortifruti, açougue e setor de frios. A chegada do empreendimento também movimenta o mercado de trabalho local, com 20 vagas diretas em diferentes áreas.
As oportunidades são para início imediato e incluem cargos de gerente, caixas, repositores, açougueiro, fatiador de frios e profissionais de padaria e balcão. Segundo a direção do supermercado, candidatos com algum nível de experiência terão preferência no processo seletivo.
Quem deseja participar pode entregar o currículo diretamente no endereço da nova loja ou entrar em contato pelo WhatsApp (12) 98893-4665.