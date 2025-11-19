Um homem não identificado foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (19/11) na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 124+400, bairro Santa Tereza, em Taubaté. Não há, até o momento, testemunhas ou suspeitos identificados.
Quando e onde aconteceu
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada por volta das 6h30 desta quarta-feira (19/11) para atender a uma ocorrência em via pública na alça de acesso entre a Floriano Rodrigues Pinheiro e SP-062 (Estrada Velha Rio-SP).
A área foi isolada e o caso comunicado à Delegacia de Polícia, com elaboração do registro às 9h43.
Como o corpo foi encontrado, segundo a polícia
Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com o corpo de um homem caído na via, sem documentos, sem qualquer testemunha no entorno imediato e sem câmeras de segurança aparentes nas proximidades. Inicialmente, a informação repassada aos policiais era de morte suspeita, sem a confirmação da causa.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia sido acionado e comparecido ao local, confirmando o óbito. Com a chegada da equipe de perícia e após a virada do corpo, os peritos constataram que a vítima:
- Tinha uma perfuração na região da cabeça, aparentemente compatível com disparo de arma de fogo;
- Apresentava lesões graves na face, com rosto bastante deformado;
- Não tinha, ao redor, cápsulas de munição visíveis no solo.
Diante desses elementos, o caso deixou de ser tratado apenas como “morte suspeita” e passou a ser enquadrado formalmente como homicídio consumado, autoria desconhecida.
Quem é a vítima? O que se sabe sobre o homem não identificado
Até a elaboração do boletim, a vítima seguia sem identificação. O documento registra apenas características gerais:
- Sexo: masculino;
- Aparência de pele: parda;
- Estatura aproximada: cerca de 1,70 m de altura;
Roupas:
- Camisa do Barcelona (time de futebol europeu);
- Bermuda camuflada bege, semelhante a vestimenta de padrão militar.
Não foram observadas tatuagens, cicatrizes ou outras marcas corporais evidentes que facilitassem o reconhecimento imediato. O boletim deixa claro que, naquele momento, não havia documentos de identificação com o corpo.
Atuação do Samu, da perícia e do IML
A cronologia descrita no BO aponta que:
- O SAMU foi acionado e constatou o óbito no local.
- A Polícia Militar realizou o isolamento da área, impedindo a aproximação de curiosos para preservar vestígios.
- A Perícia Criminal foi chamada e realizou os exames necessários na cena do crime.
Em seguida, foi expedida requisição ao Instituto Médico Legal (IML) para:
- Necropsia (para determinar com precisão a causa da morte e a trajetória do projétil);
- Identificação datiloscópica ou similar (impressões digitais, eventual comparação com bancos de dados);
- Exames toxicológicos, se necessários.
O corpo será submetido a esses procedimentos, e o resultado dos laudos deverá orientar as próximas etapas da investigação conduzida pela Polícia Civil.
O que acontece a partir de agora com o caso
Com o encaminhamento do boletim para a delegacia responsável pela área do fato, os próximos passos são:
Identificação da vítima
A Polícia Civil aguardará o resultado da identificação datiloscópica pelo IML e possíveis reconhecimentos por familiares;
Assim que o homem for identificado, familiares deverão ser comunicados e, se houver relação com desaparecimento registrado, os procedimentos serão cruzados.
Aprofundamento da investigação
Coleta de imagens de câmeras (quando existirem) em um raio maior de abrangência;
Verificação de boletins de desaparecimento compatíveis com as características físicas e vestimentas da vítima;
Levantamento sobre registros de disparos de arma de fogo ou movimentações estranhas na madrugada.
Busca por autoria e motivação
Com mais elementos periciais e informações colhidas em campo, a investigação buscará entender:
- Se o crime pode ter relação com execução, acerto de contas, roubo seguido de morte ou outra forma de homicídio;
- Se o local da rodovia foi apenas o ponto de desova do corpo ou se o crime foi praticado ali mesmo.
Até o momento descrito no boletim, não há qualquer informação oficial sobre suspeitos, tampouco indicação de motivação.
Serviço ao leitor: como a população pode ajudar a polícia
Casos de homicídio em via pública, especialmente em rodovias, dependem muito de informações complementares que não aparecem de imediato no local do crime.
Se algum morador ou motorista:
Viu movimentação estranha na região da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, próximo ao bairro Santa Tereza, na madrugada ou no início da manhã desta quarta-feira (19);
Presenciou veículos parados em locais incomuns às margens da rodovia;
Ou tem algum parente ou conhecido com características compatíveis (homem pardo, cerca de 1,70 m, camisa do Barcelona e bermuda camuflada bege) que esteja desaparecido,
pode procurar:
A Delegacia de Polícia de Taubaté ou acionar os canais de denúncia, como Disque Denúncia e 190/181, sempre que disponíveis na região, preservando o anonimato quando previsto.
Essas informações podem ser decisivas para:
- A identificação da vítima;
- A reconstrução da dinâmica do crime;
- A identificação de possíveis autores.
Violência em Taubaté
Este é o segundo homicídio em menos de uma semana em Taubaté. Na quinta-feira (13/11), um adolescente, de 16 anos, foi executado na Rua Zita de Azevedo Rossi esquina com a rua Brasilina Moreira dos Santos, no Bairro Parque Três Marias.
Dados sobre a violência em Taubaté
Dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública) apontam que até setembro Taubaté registrava 16 vítimas de homicídio. No mesmo período de 2024 eram 13 mortes violentas, incluindo neste dados um latrocínio.