Um homem não identificado foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (19/11) na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 124+400, bairro Santa Tereza, em Taubaté. Não há, até o momento, testemunhas ou suspeitos identificados.

Quando e onde aconteceu

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada por volta das 6h30 desta quarta-feira (19/11) para atender a uma ocorrência em via pública na alça de acesso entre a Floriano Rodrigues Pinheiro e SP-062 (Estrada Velha Rio-SP).