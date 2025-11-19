IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou a abertura de um PSS (Processo Seletivo Simplificado) para o preenchimento de 9.590 vagas de nível médio em caráter temporário. Os contratados atuarão em pesquisas econômicas e sociodemográficas em todo o país. O processo será conduzido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Candidatos poderão concorrer às duas posições.
Remuneração
As vagas estão distribuídas em duas funções principais:
Agente de Pesquisas e Mapeamento: São oferecidas 8.480 vagas. A remuneração é de R$ 2.676,24. Os requisitos exigem apenas Ensino Médio Completo.
Supervisor de Coleta e Qualidade: Estão disponíveis 1.110 vagas. A remuneração é de R$ 3.379. O candidato deve possuir Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B, válida.
Para ambas as funções, são assegurados benefícios como Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.175, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. A duração máxima dos contratos é de até três anos.
Inscrições e Provas
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25 a partir das 16h desta quarta-feira (19) até dia 11 de dezembro de 2025.
A taxa de inscrição é de R$ 38,50 com limite para pagamento até dia 12 de dezembro de 2025.
A seleção será feita por meio de prova objetiva de múltipla escolha, prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026. As provas serão aplicadas em turnos distintos, permitindo ao candidato concorrer a ambas as vagas, caso atenda aos requisitos.
Atribuições
Entre as atribuições da função de Supervisor de Coleta e Qualidade estão a gestão das atividades de coleta, supervisão de equipes e garantia da qualidade dos dados. Já para os Agentes de Pesquisas e Monitoramento, as atividades são de coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, além do apoio a levantamentos geográficos e cartográficos.
O edital prevê cotas para Ampla Concorrência, pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%). O documento completo está disponível no site da FGV.