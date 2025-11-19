IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou a abertura de um PSS (Processo Seletivo Simplificado) para o preenchimento de 9.590 vagas de nível médio em caráter temporário. Os contratados atuarão em pesquisas econômicas e sociodemográficas em todo o país. O processo será conduzido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Candidatos poderão concorrer às duas posições.

Remuneração

As vagas estão distribuídas em duas funções principais:

Agente de Pesquisas e Mapeamento: São oferecidas 8.480 vagas. A remuneração é de R$ 2.676,24. Os requisitos exigem apenas Ensino Médio Completo.

Supervisor de Coleta e Qualidade: Estão disponíveis 1.110 vagas. A remuneração é de R$ 3.379. O candidato deve possuir Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B, válida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp