19 de novembro de 2025
ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido com cocaína e crack em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões de drogas com adolescente em Aparecida
Apreensões de drogas com adolescente em Aparecida

Um adolescente foi detido por prática de tráfico de drogas em Aparecida. A ocorrência foi registrada por Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na tarde desta terça-feira (18), durante patrulhamento pelo bairro Perpétuo Socorro.

Com ele, foram encontrados e apreendidos:

  • 97 invólucros contendo cocaína
  • 36 pedras de crack
  • R$ 70,00 em dinheiro

O jovem foi apreendido por Ato Infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia, onde, após o registro dos fatos, foi liberado para os genitores.

