Um adolescente foi detido por prática de tráfico de drogas em Aparecida. A ocorrência foi registrada por Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na tarde desta terça-feira (18), durante patrulhamento pelo bairro Perpétuo Socorro.

Com ele, foram encontrados e apreendidos:

97 invólucros contendo cocaína

36 pedras de crack

R$ 70,00 em dinheiro

