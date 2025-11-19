Um adolescente foi detido por prática de tráfico de drogas em Aparecida. A ocorrência foi registrada por Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na tarde desta terça-feira (18), durante patrulhamento pelo bairro Perpétuo Socorro.
Com ele, foram encontrados e apreendidos:
- 97 invólucros contendo cocaína
- 36 pedras de crack
- R$ 70,00 em dinheiro
O jovem foi apreendido por Ato Infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia, onde, após o registro dos fatos, foi liberado para os genitores.