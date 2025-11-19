A cidade de Caraguatatuba deve receber cerca de 10 a 15 mil fiéis no dia 13 de dezembro, com a chegada da imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda do Monte Gargano, Itália. O evento faz parte da missão nacional “A Grande Reconquista”, e o município será o primeiro da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte a receber a Imagem.

A peregrinação terá início às 18h, na Praça da Cultura, no Centro.

