A Prefeitura de Campos do Jordão, após 4 décadas de estabelecimento, finalizou o processo de regularização fundiária do bairro Monte Carlo. Cerca de 320 imóveis foram beneficiados e os moradores já podem dar entrada na documentação com desconto nos custos.

A regularização proporciona segurança jurídica aos proprietários, que antes conviviam apenas com contratos de compra e venda. A conquista foi celebrada com uma festa no bairro, que contou com a distribuição de documentos necessários para dar início ao processo de escrituração.

