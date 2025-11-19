O Viaduto Bandeirante, no Jardim da Granja, em São José dos Campos, será interditado pela CCR Rio SP diariamente no período entre segunda-feira (24) e domingo (30). As interdições vão acontecer durante a noite, entre as 20h e 5h para substituição de vigas que deverão compor a nova estrutura que substituirá a atual que liga as regiões centro e sudeste da cidade sobre a Via Dutra.
A operação será dividida em duas fases, com desvios distintos:
1ª Fase: 24 a 27 de Novembro
Interdição: A via expressa no sentido Rio de Janeiro da Via Dutra será bloqueada, desviando o tráfego para a Avenida dos Astronautas.
Acesso ao Viaduto (Sentido Centro): Também será interditado.
Desvios para Bairros (Jardim Uirá, Flamboyant e Jardim Souto): Motoristas que precisam acessar ou sair desses bairros deverão utilizar rotas alternativas pela Via Cambuí e Rodovia dos Tamoios.
2ª Fase: 29 e 30 de Novembro
Interdição: O bloqueio ocorrerá no sentido bairro.
Desvios (Do Centro para o Bairro): Quem vier do centro e precisar acessar os bairros da região deverá utilizar rotas alternativas pela Via Cambuí ou pelo trevo do CTA.
A Prefeitura Municipal disponibilizará agentes de mobilidade no entorno do viaduto para orientar os motoristas. O trânsito com destino ao centro será desviado para a Via Dutra, visando garantir maior fluidez e segurança viária.
