O Viaduto Bandeirante, no Jardim da Granja, em São José dos Campos, será interditado pela CCR Rio SP diariamente no período entre segunda-feira (24) e domingo (30). As interdições vão acontecer durante a noite, entre as 20h e 5h para substituição de vigas que deverão compor a nova estrutura que substituirá a atual que liga as regiões centro e sudeste da cidade sobre a Via Dutra.

A operação será dividida em duas fases, com desvios distintos:

1ª Fase: 24 a 27 de Novembro

Interdição: A via expressa no sentido Rio de Janeiro da Via Dutra será bloqueada, desviando o tráfego para a Avenida dos Astronautas.

Acesso ao Viaduto (Sentido Centro): Também será interditado.

Desvios para Bairros (Jardim Uirá, Flamboyant e Jardim Souto): Motoristas que precisam acessar ou sair desses bairros deverão utilizar rotas alternativas pela Via Cambuí e Rodovia dos Tamoios.