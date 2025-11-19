Estão abertas as inscrições para o 41º Festival “Nhô Frade” de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, o tradicional concurso de composições musicais autorais que homenageia o músico luizense Álvaro José Frade (in memoriam). A participação é aberta à participação da população em geral.
As composições selecionadas terão arranjos e acompanhamento de uma banda profissional e concorrem a prêmios em dinheiro e troféus.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 05 de dezembro de 2025.
A submissão deve ser feita exclusivamente via e-mail. O material exigido no regulamento deve ser enviado para o endereço: cultura@saoluizparaitinga.sp.gov.br.
Premiação
A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga concederá prêmios em dinheiro e troféus aos vencedores nas seguintes categorias:
Júri Técnico:
- 1º Lugar: R$ 2.500
- 2º Lugar: R$ 1.500
- 3º Lugar: R$ 1.000
Prêmio “Dodô/Quadô” (Voto Popular), Melhor Intérprete e Melhor Caracterização:
- R$ 800,00 cada
O Regulamento 41º Festival Nhô Frade de Marchinhas e a Ficha de Inscrição estão disponíveis para download.