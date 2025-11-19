19 de novembro de 2025
41º NHÔ FRADE

Festival de marchinhas abre inscrições em São Luiz do Paraitinga

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Inscrições para o 41º Festival “Nhô Frade” de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga já estão abertas
Inscrições para o 41º Festival “Nhô Frade” de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga já estão abertas

Estão abertas as inscrições para o 41º Festival “Nhô Frade” de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, o tradicional concurso de composições musicais autorais que homenageia o músico luizense Álvaro José Frade (in memoriam). A participação é aberta à participação da população em geral.

As composições selecionadas terão arranjos e acompanhamento de uma banda profissional e concorrem a prêmios em dinheiro e troféus.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 05 de dezembro de 2025.

A submissão deve ser feita exclusivamente via e-mail. O material exigido no regulamento deve ser enviado para o endereço: cultura@saoluizparaitinga.sp.gov.br.

Premiação

A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga concederá prêmios em dinheiro e troféus aos vencedores nas seguintes categorias:

Júri Técnico:

  • 1º Lugar: R$ 2.500
  • 2º Lugar: R$ 1.500
  • 3º Lugar: R$ 1.000

Prêmio “Dodô/Quadô” (Voto Popular), Melhor Intérprete e Melhor Caracterização:

  • R$ 800,00 cada


O Regulamento 41º Festival Nhô Frade de Marchinhas e a Ficha de Inscrição estão disponíveis para download.

