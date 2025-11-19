Estão abertas as inscrições para o 41º Festival “Nhô Frade” de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, o tradicional concurso de composições musicais autorais que homenageia o músico luizense Álvaro José Frade (in memoriam). A participação é aberta à participação da população em geral.

As composições selecionadas terão arranjos e acompanhamento de uma banda profissional e concorrem a prêmios em dinheiro e troféus.

Inscrições