A cidade de Taubaté confirmou 11 casos de esporotricose em pessoas e 48 casos confirmados em animais durante o ano de 2025. A doença é considerada um grave problema de saúde pública e de notificação compulsória. Para aprimorar o manejo da doença, a Prefeitura realizou uma capacitação para agentes de endemia que atuam no município.
A Doença
A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos do gênero Sporothrix. O fungo atinge o organismo humano por inoculação na pele ou nas mucosas por meio de contato com vegetais em decomposição, aranhadura ou mordedura de animais doentes (sendo o gato atualmente o principal transmissor), ou ainda cortes com palha, lascas de madeira ou perfurações com espinhos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Inicialmente acontece a formação de um sinal no local, como numa picada de inseto, que pode evoluir para um nódulo ou uma ferida. A incubação da doença vai de uma semana a seis meses, podendo resultar nas seguintes formas:
- Cutânea: Quando se restringe à pele.
- Linfocutânea: Quando atinge o sistema linfático.
- Extracutânea: Quando afeta os ossos, articulações e até pulmões.
Tratamento e Prevenção
O tratamento é realizado com medicamentos e é oferecido gratuitamente na rede SUS (Sistema Único de Saúde), podendo durar até um ano.
Para prevenção, é necessário evitar a exposição direta ao fungo:
- Ao manusear o solo, usar roupas com mangas longas e luvas.
- Usar equipamentos de proteção ao lidar com animais doentes.
- Não abandonar ou jogar no lixo animais mortos. Eles devem ser incinerados ou enterrados de forma correta.
Diante desse cenário, o CAS (Controle de Animais Sinantrópicos), em conjunto com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), realizou nesta terça-feira (18) uma capacitação técnica para aprimorar o manejo e o controle da doença no município. Foram transmitidas informações essenciais sobre o diagnóstico, tratamento e medidas preventivas da esporotricose.