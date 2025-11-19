A cidade de Taubaté confirmou 11 casos de esporotricose em pessoas e 48 casos confirmados em animais durante o ano de 2025. A doença é considerada um grave problema de saúde pública e de notificação compulsória. Para aprimorar o manejo da doença, a Prefeitura realizou uma capacitação para agentes de endemia que atuam no município.

A Doença

A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos do gênero Sporothrix. O fungo atinge o organismo humano por inoculação na pele ou nas mucosas por meio de contato com vegetais em decomposição, aranhadura ou mordedura de animais doentes (sendo o gato atualmente o principal transmissor), ou ainda cortes com palha, lascas de madeira ou perfurações com espinhos.

