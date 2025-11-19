O Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) tem 218 vagas de estágio na região do Vale do Paraíba. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, incluindo cursos de Administração, Pedagogia, Direito, Marketing, Engenharia, Contabilidade, Comunicação, Saúde e Tecnologia, além de Ensino Médio.

As cidades que se destacam em número de vagas são São José dos Campos com 72 oportunidades, Jacareí com 36 e Taubaté com 20.

