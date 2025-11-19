O Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) tem 218 vagas de estágio na região do Vale do Paraíba. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, incluindo cursos de Administração, Pedagogia, Direito, Marketing, Engenharia, Contabilidade, Comunicação, Saúde e Tecnologia, além de Ensino Médio.
As cidades que se destacam em número de vagas são São José dos Campos com 72 oportunidades, Jacareí com 36 e Taubaté com 20.
Interessados devem ter no mínimo 16 anos e estar matriculados em uma instituição de ensino. No caso de jovem aprendiz, a faixa etária é de 14 a 24 anos incompletos, com remuneração por hora trabalhada em regime CLT. Os valores de bolsa-auxílio e outros benefícios variam conforme a vaga e podem ser consultados no site.
A seleção é gratuita e acontece mediante o cadastro no Portal CIEE.
A plataforma também oferece cursos gratuitos e ferramentas de desenvolvimento profissional, como apresentação de vídeo e redação online.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp, no número (11) 3003-2433.