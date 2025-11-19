Em Guaratinguetá, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) registraram duas ocorrências distintas de porte ilegal de arma de fogo que resultaram na prisão de dois homens na terça-feira (18), por volta das 20h.

Uma das ocorrências se deu durante patrulhamento pelo bairro Pedregulho, onde foram apreendidos um revólver Rossi calibre .38 e 18 munições de igual calibre.

