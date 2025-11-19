19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DOIS PRESOS

PM registra duas ocorrências com armas na mesma noite em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Arma apreendida
Arma apreendida

Em Guaratinguetá, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) registraram duas ocorrências distintas de porte ilegal de arma de fogo que resultaram na prisão de dois homens na terça-feira (18), por volta das 20h.

Uma das ocorrências se deu durante patrulhamento pelo bairro Pedregulho, onde foram apreendidos um revólver Rossi calibre .38 e 18 munições de igual calibre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na outra ocorrência, no bairro Pedreira, a arma localizada foi um revólver modelo Taurus calibre .38, além de 18 munições equivalentes.

As armas foram apreendidas e os homens que as portavam foram apresentados na Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários