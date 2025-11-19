O Balcão de Empregos de Ubatuba tem 15 vagas para o cargo de Motorista Categoria D na empresa Ubalimp, que atua no setor de limpeza e conservação na cidade. Interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (24) enviando currículo por e-mail ou Whatsapp. A seleção acontecerá na terça-feira (25).
O regime de contratação é CLT com salário médio de R$ 2.814,57 além de Vale Refeição e Alimentação.
A função do profissional será dirigir e zelar pelo veículo da empresa, com atuação em local externo e horário definido por escala de serviço.
É necessário ter CNH Categoria D ou superior e experiência na função.
Os interessados devem enviar o currículo até as 13h do dia 24 de novembro pelo e-mail nicolas.oliveira@ubalimp.com.br ou pelo WhatsApp (12) 3833-9666.
O processo de seleção ocorrerá na terça-feira, dia 25, a partir das 08h, diretamente na sede da empresa Ubalimp, localizada na Rodovia Oswaldo Cruz, nº 3375, Ipiranguinha, Ubatuba.
O Balcão de Empregos está disponível na sede da Secretaria de Assistência Social para auxiliar no envio ou na elaboração do currículo.
Há outras vagas divulgadas pelo serviço em diferentes áreas de atuação que podem ser consultadas em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/destaques/empregosnov25/.
O Balcão de Empregos fica na rua Paraná, nº 375, Centro. O atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 15h, de segunda a sexta-feira.