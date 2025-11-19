O Balcão de Empregos de Ubatuba tem 15 vagas para o cargo de Motorista Categoria D na empresa Ubalimp, que atua no setor de limpeza e conservação na cidade. Interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (24) enviando currículo por e-mail ou Whatsapp. A seleção acontecerá na terça-feira (25).

O regime de contratação é CLT com salário médio de R$ 2.814,57 além de Vale Refeição e Alimentação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp