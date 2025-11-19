19 de novembro de 2025
EM CAÇAPAVA

Devedor de pensão tenta fugir, arranha policial, mas é preso

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em Caçapava após luta corporal com policiais e em cumprimento de mandado de prisão por pensão alimentícia. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (17), durante patrulhamento preventivo de policiais militares da 3ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Guadalupe.

A equipe se deparou com um veículo, e o condutor demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. A ordem de parada foi desobedecida, e ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado. Resistindo à abordagem, entrou em luta corporal com os policiais e foi algemado. A resistência causou escoriações no braço esquerdo de um policial. Durante a consulta aos dados, constatou-se um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, o procurado foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, sendo registrado Boletim de Ocorrência de resistência, lesão corporal contra agente público e captura de procurado, permanecendo preso.

