Um homem foi preso em Caçapava após luta corporal com policiais e em cumprimento de mandado de prisão por pensão alimentícia. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (17), durante patrulhamento preventivo de policiais militares da 3ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Guadalupe.

A equipe se deparou com um veículo, e o condutor demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. A ordem de parada foi desobedecida, e ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado. Resistindo à abordagem, entrou em luta corporal com os policiais e foi algemado. A resistência causou escoriações no braço esquerdo de um policial. Durante a consulta aos dados, constatou-se um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp