Polícia recupera moto furtada com um menino de 14 anos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Adolescente conduzia moto furtada pela zona leste de São José dos Campos
Adolescente conduzia moto furtada pela zona leste de São José dos Campos

Uma moto furtada foi recuperada em posse de um adolescente de 14 anos na zona leste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (17) durante patrulhamento de policiais militares da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Frei Galvão.

A equipe avistou um rapaz conduzindo uma moto com a placa levantada e, ao abordar o condutor, constatou que ele tinha 14 anos de idade e que a motocicleta havia sido furtada no dia anterior.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia da Infância e Juventude e o adolescente infrator foi liberado à sua genitora e a motocicleta foi restituída ao proprietário.

