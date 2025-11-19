Uma moto furtada foi recuperada em posse de um adolescente de 14 anos na zona leste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (17) durante patrulhamento de policiais militares da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Frei Galvão.

A equipe avistou um rapaz conduzindo uma moto com a placa levantada e, ao abordar o condutor, constatou que ele tinha 14 anos de idade e que a motocicleta havia sido furtada no dia anterior.

