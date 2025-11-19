Dois adolescentes entre 14 e 16 anos foram apreendidos em São José dos Campos por furto de um veículo. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) com a ajuda do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) na madrugada de sábado (15) após chamado via 190.

Câmeras do CSI aptaram o veículo Cobalt furtado transitando pela avenida João Rodolfo Castelli, zona leste da cidade, e acessando um posto de gasolina. A equipe recebeu a notificação e se deslocou ao local, onde localizou o automóvel junto às bombas de abastecimento com dois indivíduos no interior. Mediante ordem verbal, ambos desembarcaram e foi verificada a identidade dos dois adolescentes. O veículo encontrava-se em ligação direta na ignição, tratando-se de um carro subtraído horas antes no Hospital Municipal da Vila Industrial. Questionados, os criminosos apresentaram versões contraditórias quanto à posse do veículo.

