Um homem de 42 anos, identificado como Anderson Dias da Silva, foi encontrado morto dentro de um freezer na manhã de domingo (16). A polícia trabalha, inicialmente, com a hipótese de morte acidental, já que não foram identificados sinais de violência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Núcleo de Convivência Chá do Padre, na região da Sé, centro de São Paulo. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e oferece atendimento a pessoas em situação de rua.