TRAGÉDIA

Cozinheiro encontra homem morto dentro do freezer

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Cozinheiro encontra homem morto dentro do freezer
Cozinheiro encontra homem morto dentro do freezer

Um homem de 42 anos, identificado como Anderson Dias da Silva, foi encontrado morto dentro de um freezer na manhã de domingo (16). A polícia trabalha, inicialmente, com a hipótese de morte acidental, já que não foram identificados sinais de violência.

O caso aconteceu no Núcleo de Convivência Chá do Padre, na região da Sé, centro de São Paulo. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e oferece atendimento a pessoas em situação de rua.

Segundo a Polícia Civil, Anderson tinha histórico de uso de entorpecentes, passagens pela polícia e problemas psiquiátricos. A perícia realizou os primeiros levantamentos no local, e o caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

