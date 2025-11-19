Lumar Costa da Silva, conhecido nacionalmente pelo assassinato brutal da própria tia em 2019, voltou à prisão após descumprir condições impostas pela Justiça. A detenção ocorreu na última sexta-feira (14), apenas cinco meses depois de ele ter deixado o Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso envolve o autor do crime ocorrido em Sorriso, no Mato Grosso. Segundo decisão judicial, Lumar violou regras essenciais estabelecidas durante sua desinternação, entre elas a obrigação de permanecer sob os cuidados do curador e manter o tratamento medicamentoso. Ele também foi denunciado por violência doméstica, o que agravou a avaliação de risco à sociedade.