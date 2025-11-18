Um piloto realizou um pouso forçado com uma aeronave agrícola no início da tarde desta terça-feira (18). Apesar do impacto, ele não ficou ferido e recusou atendimento médico no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

O incidente ocorreu em uma lavoura próxima ao município de Sorriso. A equipe dos bombeiros, que retornava de Boa Esperança do Norte, encontrou a aeronave Air Tractor 602 logo após o acidente. O piloto havia terminado a aplicação de defensivo agrícola e seguia para reabastecimento quando a aeronave apresentou uma intercorrência, obrigando o pouso emergencial.