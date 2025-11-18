Um piloto realizou um pouso forçado com uma aeronave agrícola no início da tarde desta terça-feira (18). Apesar do impacto, ele não ficou ferido e recusou atendimento médico no local, segundo o Corpo de Bombeiros.
O incidente ocorreu em uma lavoura próxima ao município de Sorriso. A equipe dos bombeiros, que retornava de Boa Esperança do Norte, encontrou a aeronave Air Tractor 602 logo após o acidente. O piloto havia terminado a aplicação de defensivo agrícola e seguia para reabastecimento quando a aeronave apresentou uma intercorrência, obrigando o pouso emergencial.
Funcionários da fazenda chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros auxílios. De acordo com o gerente da propriedade, o piloto estava consciente e sem ferimentos aparentes, mas seria encaminhado posteriormente a Sorriso para exames, como tomografia, a fim de descartar lesões internas.
A aeronave sofreu danos consideráveis na asa e no trem de pouso. O gerente foi orientado a comunicar o caso às autoridades aeronáuticas, que devem abrir investigação para apurar as causas do incidente.
Segundo os bombeiros, não houve registro de fumaça, falha de motor ou perda de equipamento antes do pouso forçado.