O São José Basket venceu o Fortaleza por 86 a 77 na noite desta terça-feira (18), no ginásio da Unifor, na capital cearense, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, chega a duas vitórias consecutivas no torneio nacional e sobe para o oitavo lugar, com cinco vitórias e quatro derrotas, ao lado do Unifacisa. E o Fortaleza, em 15º lugar, tem duas vitórias e seis derrotas. Adyel, do São José, com 26 pontos, foi o principal cestinha da noite.