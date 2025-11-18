O São José Basket venceu o Fortaleza por 86 a 77 na noite desta terça-feira (18), no ginásio da Unifor, na capital cearense, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, chega a duas vitórias consecutivas no torneio nacional e sobe para o oitavo lugar, com cinco vitórias e quatro derrotas, ao lado do Unifacisa. E o Fortaleza, em 15º lugar, tem duas vitórias e seis derrotas. Adyel, do São José, com 26 pontos, foi o principal cestinha da noite.
Na próxima rodada, o Fortaleza volta a jogar em casa, dia 20, a partir das 19h30, quando recebe outro paulista, o Bauru. Já o São José joga sábado (22), quando recebe o Pato, às 18h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
O jogo
No primeiro quarto, o São José começou melhor, abriu até sete pontos de vantagem sobre o Fortaleza, mas os donos da casa reagiram. Ainda assim, os joseenses conseguiram fechar o período com quatro pontos de frente: 27 a 23.
Veio o segundo quarto e o jogo ficou um pouco mais equilibrado, onde o Fortaleza tentava descontar a desvantagem com o apoio da torcida. E os joseenses tratavam de fortalecer a defesa.
Mas, o Fortaleza foi buscar o resultado e empatou o jogo. Assim, os times foram para o intervalo com placar de 46 a 46.
Após o intervalo, o São José começou com uma atuação desastrosa no ataque. Assim, os donos casa foram ampliando e abrindo vantagem que chegou a 12 pontos em determinado momento. O time da região ainda esboçou uma reação e diminuiu a diferença para seis pontos no final do período: 66 a 60.
No último quarto, o São José tentou reagir e diminuiu a vantagem, entrando de novo na briga pela vitória. E, na reta final, deslanchou, passou à frente no placar e garantiu o importante triunfo fora de casa.