18 de novembro de 2025
CRIME

Caminhão com R$ 1,5 milhão em cigarros é encontrado na Dutra

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Um caminhão carregado com R$ 1.525.780,25 em cigarros da marca Philip Morris foi roubado na madrugada desta terça-feira (18) na região de Mogi das Cruzes e localizado horas depois intacto, às margens da Via Dutra, na altura do km 149, próximo ao CTA (Centro Técnico Aeroespacial), em São José dos Campos. Ninguém foi preso.

Como foi o roubo.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos, o caminhão foi interceptado por pelo menos oito criminosos armados com fuzis, por volta da madrugada, no km 48 da Rodovia Ayrton Senna, acesso ao bairro Itapeti, em Mogi das Cruzes.

O crime foi enquadrado como roubo de veículo e de carga, emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas.

O motorista e o ajudante tiveram a liberdade restringida e foram levados até Vila Carrão, na capital paulista, onde depois buscariam registrar a ocorrência.

Durante o roubo, também foram levados os celulares das vítimas Samsung A14 preto e iPhone 11 branco.

Os IMEIs foram bloqueados após orientação da polícia.

Localização do caminhão.

Por volta das 8h20, funcionários da empresa responsável pela carga, que acompanhavam o rastreamento do veículo, acionaram a Polícia Rodoviária Federal após localizar o caminhão abandonado às margens da Dutra, sentido Rio de Janeiro.

Dois policiais rodoviários federais foram até o local, encontraram o caminhão estacionado sem motorista, além de um carro da empresa proprietária da carga. O representante da transportadora relatou que a carga havia sido roubada horas antes em Mogi das Cruzes.

O sistema eletrônico da PRF estava fora do ar no momento, e os policiais orientaram que o registro fosse feito na Polícia Civil de São José dos Campos.

Investigação.

A Polícia Civil encaminhou o caso para o distrito policial responsável pela área de Mogi das Cruzes, onde ocorreu o roubo. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

A investigação deve analisar imagens de câmeras da Ayrton Senna, rastreamento da carga e depoimentos das vítimas para tentar identificar os criminosos.

