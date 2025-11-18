Um caminhão carregado com R$ 1.525.780,25 em cigarros da marca Philip Morris foi roubado na madrugada desta terça-feira (18) na região de Mogi das Cruzes e localizado horas depois intacto, às margens da Via Dutra, na altura do km 149, próximo ao CTA (Centro Técnico Aeroespacial), em São José dos Campos. Ninguém foi preso.

Como foi o roubo.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos, o caminhão foi interceptado por pelo menos oito criminosos armados com fuzis, por volta da madrugada, no km 48 da Rodovia Ayrton Senna, acesso ao bairro Itapeti, em Mogi das Cruzes.

O crime foi enquadrado como roubo de veículo e de carga, emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas.