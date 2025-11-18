A Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) permanece totalmente interditada no sentido Leste, na altura do km 75, em Jacareí, após um grave acidente envolvendo 12 veículos dentro de um túnel, na tarde desta terça-feira (18). A ocorrência, considerada de alta criticidade, começou por volta das 16h01 e segue sem previsão de liberação.
A concessionária Ecovias Leste Paulista e o Corpo de Bombeiros atuaram conjuntamente no atendimento às vítimas e na contenção dos riscos no local.
Socorro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas: homem, 37 anos, apresentava trauma de tórax e fratura de fêmur, sendo socorrido pela equipe dos bombeiros; duas outras vítimas foram atendidas pelas equipes de resgate da concessionária (sem informações detalhadas até o momento).
Todas elas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Jacareí.
O acidente.
A ocorrência foi registrada inicialmente pela concessionária como engavetamento com colisões múltiplas envolvendo um automóvel Audi Q3, um ônibus, uma carreta Scania P 114 e outros nove veículos, totalizando 12 veículos envolvidos.
O acidente ocorreu dentro do túnel, o que intensificou o bloqueio total da pista. Houve ainda vazamento de combustível, controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros para evitar novos riscos.
Todas as faixas e acostamento permanecem bloqueados desde às 16h01.
Equipes da concessionária (UR-2304 e USA-2301), PMRv e Corpo de Bombeiros estão no local;
Não há informações sobre rotas alternativas ou fluxo nas vias próximas.
No momento do acidente, o tempo estava bom, sem registro de chuva.
A concessionária e a Polícia Militar Rodoviária permanecem no local, e as causas do acidente serão investigadas. A reportagem seguirá atualizando as informações conforme novos dados forem divulgados.