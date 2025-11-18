A Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) permanece totalmente interditada no sentido Leste, na altura do km 75, em Jacareí, após um grave acidente envolvendo 12 veículos dentro de um túnel, na tarde desta terça-feira (18). A ocorrência, considerada de alta criticidade, começou por volta das 16h01 e segue sem previsão de liberação.

A concessionária Ecovias Leste Paulista e o Corpo de Bombeiros atuaram conjuntamente no atendimento às vítimas e na contenção dos riscos no local.

Socorro.