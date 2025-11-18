Um engavetamento envolvendo um carro, um ônibus e uma carreta bloqueou totalmente o sentido Leste da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) na tarde desta terça-feira (18). O acidente, registrado por volta das 16h01, ocorreu dentro de um dos túneis da via e mantém o tráfego interrompido por horas.
A batida aconteceu na altura do km 75, em Jacareí. Segundo a Ecovias Leste Paulista, responsável pelo trecho, a situação é considerada de alta criticidade devido ao longo período de interdição. Até o início da noite, não havia previsão de liberação total das pistas.
Equipes de resgate e apoio — entre elas a USA-2301 e a UR-2304 — foram mobilizadas para o local, com o suporte da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros. A concessionária informou que se trata de um engavetamento com múltiplas colisões, mas nenhum dos veículos chegou a tombar.
Até as 19h21, três pessoas haviam sido atendidas: uma vítima em estado moderado, que estava na carreta Scania P 114, e outras duas em avaliação — uma no ônibus e outra no Audi Q3. A condição delas pode ser atualizada conforme o atendimento prossegue.
Todas as faixas e o acostamento do sentido Leste seguem interditados desde o início da ocorrência. Não há, até o momento, informações sobre desvios ou sobre o fluxo nas rotas alternativas. No momento do acidente, o tempo estava firme, sem registro de chuva.
A concessionária trabalha na remoção dos veículos e na liberação da rodovia. A Polícia Rodoviária irá apurar as causas do engavetamento.