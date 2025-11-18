Um engavetamento envolvendo um carro, um ônibus e uma carreta bloqueou totalmente o sentido Leste da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) na tarde desta terça-feira (18). O acidente, registrado por volta das 16h01, ocorreu dentro de um dos túneis da via e mantém o tráfego interrompido por horas.

A batida aconteceu na altura do km 75, em Jacareí. Segundo a Ecovias Leste Paulista, responsável pelo trecho, a situação é considerada de alta criticidade devido ao longo período de interdição. Até o início da noite, não havia previsão de liberação total das pistas.