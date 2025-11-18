Um engavetamento envolvendo um automóvel, um ônibus e uma carreta interditou completamente a Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no sentido Leste, na altura do km 75, em Jacareí, na tarde desta terça-feira (18). O acidente aconteceu dentro de um dos túneis da rodovia.
A ocorrência, registrada pela concessionária Ecovias Leste Paulista, começou às 16h01 e seguia sem previsão de liberação total, configurando situação de alta criticidade, já que a via permanece bloqueada há mais de quatro horas.
Atendimento.
Segundo a concessionária, equipes de resgate e apoio, entre elas a USA-2301 e a UR-2304, foram mobilizadas, com apoio da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros.
O acidente é classificado como engavetamento com colisões múltiplas. A concessionária informou que, apesar da força do impacto, nenhum dos veículos tombou.
Vítimas.
Até a última atualização, às 19h21, havia registro de três vítimas: uma vítima moderada no veículo carreta Scania P 114; duas vítimas em averiguação, sendo uma no ônibus e outra no automóvel Audi Q3.
A situação das vítimas ainda pode mudar conforme novos atendimentos são concluídos.
Interdição.
Todas as faixas e o acostamento do sentido Leste da SP-070 permanecem bloqueados desde o início da ocorrência, às 16h01. Ainda não há informações sobre desvios nem sobre a condição do tráfego nas rotas alternativas da região.
No momento do engavetamento, o tempo era estável, sem chuva.
A concessionária segue trabalhando na remoção dos veículos e na liberação da rodovia. A Polícia Rodoviária deve apurar as causas do acidente.