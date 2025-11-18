Um engavetamento envolvendo um automóvel, um ônibus e uma carreta interditou completamente a Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no sentido Leste, na altura do km 75, em Jacareí, na tarde desta terça-feira (18). O acidente aconteceu dentro de um dos túneis da rodovia.

A ocorrência, registrada pela concessionária Ecovias Leste Paulista, começou às 16h01 e seguia sem previsão de liberação total, configurando situação de alta criticidade, já que a via permanece bloqueada há mais de quatro horas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Atendimento.