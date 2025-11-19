O Santos volta a sentir o cheiro da grama da Vila Belmiro nesta quarta-feira (19), às 21h30, para encarar o Mirassol em um confronto que pulsa como coração acelerado em reta final de Brasileirão. Depois de um triunfo suado contra o Palmeiras, decidido nos acréscimos, o Peixe chega com aquela sensação de renascimento, como se a maré turbulenta estivesse, enfim, começando a recuar.
Do outro lado, o Mirassol pinta como visitante ousado, arrumado e descansado, trazendo na bagagem uma vitória firme sobre o próprio Palmeiras antes da Data Fifa. Um time que sabe o que quer, que pisa no campo como quem escreve seu próprio destino, com calma de monge e faro de caçador. O clima promete, a Vila ferve — e o Brasileirão, como sempre, sorri com seus enredos imprevisíveis.
Onde assistir Santos x Mirassol
A partida será exibida pela Globo para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Belo Horizonte e Varginha. Na internet, o torcedor pode acompanhar via GeTV (YouTube) e pelo Premiere (pay-per-view).
O que você precisa saber sobre Santos x Mirassol
Jogo: Santos x Mirassol
Competição: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Horário: 21h30 (de Brasília)
Estádio: Vila Belmiro — Santos/SP
Prováveis escalações de Santos x Mirassol
Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Souza, João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael, Barreal, Guilherme, Neymar.
Desfalque: Alexis Duarte (seleção do Paraguai)
Provável escalação do Mirassol
Walter, Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo, José Aldo, Gabriel, Danielzinho, Alesson, Negueba, Cristian.