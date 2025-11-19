O Palmeiras volta ao seu território, o Allianz Parque, nesta quarta-feira (19), às 19h30, para encarar o Vitória em um jogo que promete faíscas e tensão pura. Depois de tropeçar na Vila e ver o Flamengo assumir o topo, o Verdão chega com aquela mistura de urgência e esperança que só o Brasileirão sabe provocar — como se cada passe carregasse o peso de um capítulo decisivo.

A distância para o rival carioca agora é de três pontos, mas o campeonato segue aberto, pulsando forte. Se o Palmeiras fizer sua parte e o Flamengo escorregar diante do Fluminense, a liderança volta para São Paulo, soprando de novo o vento da confiança para a torcida alviverde. Do outro lado, o Vitória aparece como aquele visitante indigesto, lutando para sair do sufoco e rugindo contra o rebaixamento.

Onde assistir o jogo Palmeiras x Vitória