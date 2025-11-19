O Palmeiras volta ao seu território, o Allianz Parque, nesta quarta-feira (19), às 19h30, para encarar o Vitória em um jogo que promete faíscas e tensão pura. Depois de tropeçar na Vila e ver o Flamengo assumir o topo, o Verdão chega com aquela mistura de urgência e esperança que só o Brasileirão sabe provocar — como se cada passe carregasse o peso de um capítulo decisivo.
A distância para o rival carioca agora é de três pontos, mas o campeonato segue aberto, pulsando forte. Se o Palmeiras fizer sua parte e o Flamengo escorregar diante do Fluminense, a liderança volta para São Paulo, soprando de novo o vento da confiança para a torcida alviverde. Do outro lado, o Vitória aparece como aquele visitante indigesto, lutando para sair do sufoco e rugindo contra o rebaixamento.
Onde assistir o jogo Palmeiras x Vitória
O confronto, válido pela 37ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). A bola rola às 19h30 (de Brasília), direto do Allianz Parque.
Palmeiras x Vitória: prováveis escalações
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Murilo, Jefté, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Allan, Felipe Anderson, Flaco López.
Provável escalação do Vitória
Thiago Couto, Edu, Camutanga, Lucas Halter, Zé Marcos, Willian Oliveira, Baralhas, Matheusinho, Cantalapiedra, Erick, Renzo López.
Arbitragem de Palmeiras x Vitória
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)