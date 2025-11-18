Edcarlos de Oliveira Rocha, de 53 anos, foi condenado por unanimidade pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (18), no Fórum de São Luiz do Paraitinga. Ele foi acusado de matar um fazendeiro de 75 anos e de sequestrar e violentar a filha dele, então com 11 anos, no Vale do Paraíba. Os crimes aconteceram em 17 de fevereiro de 2023, em Lagoinha.

“O resultado deste júri, com a condenação unânime por todos os crimes imputados, demonstra a força da prova e a seriedade do nosso sistema judicial”, disse o advogado Flávio Bonafé, do Escritório Bonafé & Bonafé Sociedade de Advogados, que atuou como assistente de acusação no julgamento, representando os interesses das vítimas e de seus familiares.