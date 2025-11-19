Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após roubar um carro e abandonar o veículo minutos depois porque não sabia dirigir o modelo automático. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (17), e o suspeito acabou detido durante a fuga.
A ocorrência foi registrada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na rua Pernambuco, no bairro Campos Elíseos, quando policiais militares foram acionados para atender a um assalto em andamento.
Segundo as primeiras informações repassadas aos agentes, o suspeito estaria armado com um revólver ao abordar a vítima e levar o carro. As equipes iniciaram buscas e localizaram o homem já sem o veículo, que ele havia abandonado ao não conseguir conduzi-lo.
Com o suspeito, a polícia encontrou uma aliança pertencente à vítima e um simulacro de arma de fogo. Ele foi detido e levado à delegacia.
A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como roubo na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto.