Um homem acusado de matar a ex-esposa e ferir os dois filhos afirmou temer ser morto na prisão. José Luiz Rissardo, réu pelo ataque ocorrido em 21 de outubro, pediu para cumprir custódia em outra unidade e foi transferido após decisão judicial. Ele responde por feminicídio, tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e ameaça.

A transferência levou o réu do Complexo da Cidade Industrial de Curitiba para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana da capital. O pedido foi apresentado durante audiência no dia 6, quando José Luiz exibiu ferimentos na cabeça e disse que as lesões teriam ocorrido após o crime. Segundo o acusado, os pontos estariam abrindo dentro da prisão e parte dos machucados teria sido provocada pelos próprios filhos, que tentaram impedir o ataque.