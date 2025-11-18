Um homem acusado de matar a ex-esposa e ferir os dois filhos afirmou temer ser morto na prisão. José Luiz Rissardo, réu pelo ataque ocorrido em 21 de outubro, pediu para cumprir custódia em outra unidade e foi transferido após decisão judicial. Ele responde por feminicídio, tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e ameaça.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A transferência levou o réu do Complexo da Cidade Industrial de Curitiba para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana da capital. O pedido foi apresentado durante audiência no dia 6, quando José Luiz exibiu ferimentos na cabeça e disse que as lesões teriam ocorrido após o crime. Segundo o acusado, os pontos estariam abrindo dentro da prisão e parte dos machucados teria sido provocada pelos próprios filhos, que tentaram impedir o ataque.
Durante a audiência, ele afirmou que teme ser morto e que foi orientado a não comentar o caso enquanto estiver detido. As declarações foram registradas pela Ric RECORD.
O Ministério Público do Paraná denunciou o réu, apontando que ele esfaqueou a ex-esposa e atacou os filhos dentro da panificadora da família. A Justiça aceitou a denúncia ao entender que havia elementos suficientes de autoria e materialidade, como relatos dos sobreviventes, histórico de ameaças e indicativos de premeditação. O processo segue para a fase de instrução.
A defesa afirma que pretende apresentar sua tese e ouvir testemunhas ao longo da tramitação.
Os filhos de Claudia Valéria de Souza Rissardo, de 45 anos, relataram que o pai mantinha um comportamento controlador e fazia ameaças constantes. Eles disseram ainda que o agressor obrigava a ex-esposa a manter relações sexuais e já planejava o ataque dias antes. O filho mais velho contou que o pai gastava quantias elevadas em sites de relacionamento enquanto atrasava despesas da família e da empresa.
Claudia havia conseguido uma medida protetiva em 18 de outubro, mas José Luiz ainda não tinha sido localizado para ser notificado. O ataque aconteceu dentro da panificadora onde viviam e trabalhavam. Segundo a investigação, ele empurrou um carrinho de pães contra a filha e esfaqueou a ex-esposa pelas costas. A jovem tentou defendê-la e foi ferida no tórax.
Câmeras de segurança mostram o filho pedindo ajuda e usando um cavalete de anúncios para tentar deter o pai. Um irmão da vítima afirmou que o crime foi premeditado, dizendo que o agressor afiou as facas e entrou no local pelos fundos, após subir pelo telhado.
Um dos filhos contou ainda que, ao ser socorrido, o acusado fez novas ameaças. Segundo o relato, José Luiz afirmou que o jovem havia escapado, mas que ele “sairia da cadeia e o levaria junto”.