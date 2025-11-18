LUIZ MIGUEL BARBOSA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 70 anos
Velório: Salão do Reino das Testemunhas de Jeová
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
FELICIA LUDKE
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 76 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
TRANSLADO DESPOJOS (AILTON JOSE DA SILVA)
Falecimento: 21/08/2022
Idade: 122 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
JENI PIRES DE MORAIS
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSÉ ANTONIO TAVARES
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
IVANILDO DA COSTA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 60 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
MARGARIDA DOS SANTOS DAVI
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 88 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo (SJC/SP)
Sepultamento: 19/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
MARIA EFIGENIA DE OLIVEIRA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
SILVIO ANTONIO CAZZOLATO
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 66 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 18h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
LUIZ HERNANDES MONTEIRO SILVA
Falecimento: 16/11/2025
Idade: 24 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 18/11/2025 às 17h00
Local: Cemitério João Germano - Timon/MA
AREOVAL MENINO DE SOUZA
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 74 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 18/11/2025 às 17h00
Local: Cemitério Jardim da Paz/Pq Sto Antonio/Jacareí/SP
SERGIO DE FARIA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 65 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MIRTHES DE MELO FERREIRA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 100 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 18/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
ROSA MARIA FERREIRA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 93 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
ISAC TOMAZ AGOSTINHO
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 71 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 18/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA BENEDITA MOREIRA DOS SANTOS
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 95 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
JOSE LUIZ DE LIMA
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 83 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ALIESE MORAIS
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 18/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal de Caxambu/MG
AYRTON APARECIDO VILAÇA
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 95 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
MADALENA SCARPEL DE OLIVEIRA
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 91 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 13h15
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ONDINA MARIA DE JESUS
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 13h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
ANTONIO DE PADUA PAES
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo (SJC/SP)
Sepultamento: 18/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal do Indaiá/Caraguatatuba/SP
IZABEL CRISTINA DA SILVA VÍTOR DE OLIVEIRA
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 58 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JANETE APARECIDA DE JESUS MIRANDA SILVA
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 62 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIO COELHO DO AMARAL
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 69 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 10h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
NYLZA RODELLO MIGLIACCIO
Falecimento: 17/11/2025
Idade: 92 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 18/11/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)