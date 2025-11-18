18 de novembro de 2025
LUTO

Adeus seu Leopoldino; foram 98 anos bem vividos no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Leopoldino da Costa Ramos
Leopoldino da Costa Ramos

Leopoldino da Costa Ramos, 98 anos, morreu nesta terça-feira (18), em Jacareí. E o sepultamento, após a cerimônia de despedida, acontece nesta quarta (19), a partir das 15h30, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Apesar da tristeza dos parentes e amigos, seu Leopoldino foi um exemplo de longevidade e de saber aproveitar bem cada momento. Até porque poucas pessoas conseguem chegar a essa idade quase centenária. Então, as lições deixadas serão diversas.

Nas redes sociais, muitos desejaram forças aos familiares neste momento, com  Vanderlei Pereira. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos", escreveu. Elidia Ferneda também lamentou. "Descansa em paz", disse.

