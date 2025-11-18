Leopoldino da Costa Ramos, 98 anos, morreu nesta terça-feira (18), em Jacareí. E o sepultamento, após a cerimônia de despedida, acontece nesta quarta (19), a partir das 15h30, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Apesar da tristeza dos parentes e amigos, seu Leopoldino foi um exemplo de longevidade e de saber aproveitar bem cada momento. Até porque poucas pessoas conseguem chegar a essa idade quase centenária. Então, as lições deixadas serão diversas.