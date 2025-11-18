18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Bruna, 20 anos, é encontrada sem vida após desaparecer

Por Da Redação | Alexânia (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bruna Fabiane Moura, de 20 anos
Bruna Fabiane Moura, de 20 anos

O corpo de Bruna Fabiane Moura, de 20 anos, que estava desaparecida havia mais de uma semana, foi encontrado neste domingo (data não informada). A Polícia Civil já abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem foi localizada na zona rural de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a delegada Silzane Bicalho, equipes foram acionadas após a confirmação de que o corpo encontrado era o de Bruna.

A polícia trabalha para definir a dinâmica do caso e identificar possíveis responsáveis. A investigação segue em andamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários