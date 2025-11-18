O corpo de Bruna Fabiane Moura, de 20 anos, que estava desaparecida havia mais de uma semana, foi encontrado neste domingo (data não informada). A Polícia Civil já abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.
A jovem foi localizada na zona rural de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a delegada Silzane Bicalho, equipes foram acionadas após a confirmação de que o corpo encontrado era o de Bruna.
A polícia trabalha para definir a dinâmica do caso e identificar possíveis responsáveis. A investigação segue em andamento.