Uma ação do Canil do BAEP resultou na localização de uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (18), em Lorena.
A apreensão ocorreu por volta das 14h30, durante a OSTE — Operação Saturação por Tropas Especializadas — realizada no bairro Cecap Alta, em uma área de mata da Rua Bráz Pereira de Olivas.
Durante a varredura com o cão de detecção Volt, os policiais encontraram uma mochila escondida entre a vegetação.
Dentro dela havia 684 eppendorfs vazios, 6 tijolos de maconha, 130 buchas de maconha, 720 eppendorfs de cocaína e uma balança de precisão.
Todo o material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Lorena, onde a ocorrência foi apresentada. Ninguém foi preso.