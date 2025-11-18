18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO DO BAEP

Cão farejador encontra grande quantidade de drogas em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Polícia Militar

Uma ação do Canil do BAEP resultou na localização de uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (18), em Lorena.

A apreensão ocorreu por volta das 14h30, durante a OSTE — Operação Saturação por Tropas Especializadas — realizada no bairro Cecap Alta, em uma área de mata da Rua Bráz Pereira de Olivas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante a varredura com o cão de detecção Volt, os policiais encontraram uma mochila escondida entre a vegetação.

Dentro dela havia 684 eppendorfs vazios, 6 tijolos de maconha, 130 buchas de maconha, 720 eppendorfs de cocaína e uma balança de precisão.

Todo o material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Lorena, onde a ocorrência foi apresentada. Ninguém foi preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários