Uma ação do Canil do BAEP resultou na localização de uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (18), em Lorena.



A apreensão ocorreu por volta das 14h30, durante a OSTE — Operação Saturação por Tropas Especializadas — realizada no bairro Cecap Alta, em uma área de mata da Rua Bráz Pereira de Olivas.

