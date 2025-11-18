Uma bebê recém-nascida foi resgatada após ser encontrada abandonada dentro da caixa de descarga de um vaso sanitário em um prédio comercial. O caso ocorreu no sábado (15), quando a criança foi localizada por uma funcionária que realizava a limpeza do local. A polícia investiga o abandono e busca identificar os responsáveis.

O episódio aconteceu em um edifício comercial em Bangkok, na Tailândia. A faxineira contou que ouviu choros vindos do encanamento enquanto trabalhava no terceiro andar e decidiu verificar a origem do som.