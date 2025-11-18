Uma bebê recém-nascida foi resgatada após ser encontrada abandonada dentro da caixa de descarga de um vaso sanitário em um prédio comercial. O caso ocorreu no sábado (15), quando a criança foi localizada por uma funcionária que realizava a limpeza do local. A polícia investiga o abandono e busca identificar os responsáveis.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O episódio aconteceu em um edifício comercial em Bangkok, na Tailândia. A faxineira contou que ouviu choros vindos do encanamento enquanto trabalhava no terceiro andar e decidiu verificar a origem do som.
Ao abrir a caixa de descarga, ela encontrou a bebê parcialmente submersa, sem roupas e com as mãos enrugadas devido ao contato prolongado com a água. O incidente foi registrado por volta das 11h, horário local.
A recém-nascida, que pesava cerca de 2,7 quilos e ainda tinha o cordão umbilical recém-cortado, foi levada ao Hospital Sirindhorn. Apesar das condições em que foi deixada, os médicos constataram que ela não apresentava ferimentos. A polícia tailandesa segue nas buscas pelos pais.