Uma jovem de 18 anos, grávida de três meses, foi morta a tiros na noite de 14 de novembro. A vítima, identificada como Maria de Fátima, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O caso ocorreu em Forquilha, no interior do Ceará, dentro de uma casa no bairro Edmundo Rodrigues. Segundo informações policiais, a jovem foi atingida por disparos e não chegou a receber socorro.