18 de novembro de 2025
FEMINICÍDIO

Maria de Fátima, 18 anos, grávida de 3 meses e morta a tiros

Por Da Redação | Forquilha (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Maria de Fátima
Maria de Fátima

Uma jovem de 18 anos, grávida de três meses, foi morta a tiros na noite de 14 de novembro. A vítima, identificada como Maria de Fátima, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O caso ocorreu em Forquilha, no interior do Ceará, dentro de uma casa no bairro Edmundo Rodrigues. Segundo informações policiais, a jovem foi atingida por disparos e não chegou a receber socorro.

Uma amiga confirmou que Maria estava no terceiro mês de gestação. Abalada, a família cobra justiça enquanto a Delegacia de Polícia Civil de Forquilha conduz as investigações para esclarecer o crime.

