A morte da bebê Maria Isabel Cavalcanti Pinto, de apenas quatro meses, gerou forte comoção em Jacareí e mobilizou inúmeras mensagens de solidariedade nas redes sociais. A criança faleceu no dia 15 de novembro de 2025, deixando familiares e amigos profundamente abalados.
O velório ocorreu no domingo (16), na Funerária Jacareí, das 9h às 13h. Em seguida, o sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio. A família declarou que Maria Isabel trouxe “amor que continua iluminando e abraçando o coração de todos”.
A repercussão da morte tomou conta das redes sociais, onde conhecidos e moradores da cidade expressaram sua tristeza e apoio à família. “Que Deus conforte o coraçãozinho dos pais, porque não é fácil. Só Deus sabe o que é perder um filho”, escreveu Gaaby Gonçalves.
“Meus sentimentos. Que Deus conforte os corações de toda família. Um anjinho que retornou à casa do Pai eterno”, comentou Irene Barbosa.
“Descansa em paz, Bebel. Sua passagem na terra foi breve, mas foi linda. Que Deus dê força para seus papais e toda a família”, publicou Duda Oliveira.
Para Rubens Vinicius, a bebê “foi uma guerreira”. “Descansa em paz, anjinho”.
Beatriz Nicoleti também fez uma homenagem emocionada. “Um anjinho precisava de muito amor para fortalecer suas asinhas, e por isso foi encaminhada para uma família especial. Foi tão amada que voltou ao céu com suas asinhas fortes. De lá, enviará conforto para curar a dor da separação”.
Muito abalada, a avó da criança, Marilia Diogo, também se pronunciou. “Nossa princesinha linda. Você foi muito amada nesses quatro meses e será amada para sempre. Gratidão a Deus por ter me permitido ser sua avó”.