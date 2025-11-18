A morte da bebê Maria Isabel Cavalcanti Pinto, de apenas quatro meses, gerou forte comoção em Jacareí e mobilizou inúmeras mensagens de solidariedade nas redes sociais. A criança faleceu no dia 15 de novembro de 2025, deixando familiares e amigos profundamente abalados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O velório ocorreu no domingo (16), na Funerária Jacareí, das 9h às 13h. Em seguida, o sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio. A família declarou que Maria Isabel trouxe “amor que continua iluminando e abraçando o coração de todos”.