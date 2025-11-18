O Tau! (Transporte Acessível Urbano) anunciou uma alteração nos horários da linha 10 – Parque Ipanema/Rodoviária Velha, em Taubaté, válida a partir desta quarta-feira (19). Três viagens que partem da Rodoviária terão saída antecipada em cinco minutos nos dias úteis.
Os novos horários ficam da seguinte forma:
- 6h45 (antes 6h50)
- 11h15 (antes 11h20)
- 16h30 (antes 16h35)
Segundo a empresa responsável pelo transporte, a mudança foi necessária para ajustar o tempo total de viagem com os horários de partida, garantindo o cumprimento da programação oficial disponibilizada no site voudetau.com.br e também afixada nos veículos da linha.
As demais viagens seguem sem alteração. A operação mantém o itinerário que passa ou retorna pelas avenidas Vila Rica e Voluntário Benedito Sérgio. A primeira saída do Terminal Rodoviário continua às 5h30, e a última, às 23h45. No sentido bairro–rodoviária, o primeiro ônibus parte às 5h e o último, às 0h15.
Agora aos domingos, a linha 15 — que atende outra região da cidade — terá mudança no primeiro horário: o ônibus passa a sair às 5h15 do bairro, em vez de 5h30.
Em caso de dúvidas, os usuários do transporte coletivo podem entrar em contato pelo telefone (12) 3634-8500.