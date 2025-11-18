18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRANSPORTE PÚBLICO

Linha 10 do transporte coletivo de Taubaté tem novos horários

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Prefeitura de Taubaté

O Tau! (Transporte Acessível Urbano) anunciou uma alteração nos horários da linha 10 – Parque Ipanema/Rodoviária Velha, em Taubaté, válida a partir desta quarta-feira (19). Três viagens que partem da Rodoviária terão saída antecipada em cinco minutos nos dias úteis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os novos horários ficam da seguinte forma:

  • 6h45 (antes 6h50)
  • 11h15 (antes 11h20)
  • 16h30 (antes 16h35)

Segundo a empresa responsável pelo transporte, a mudança foi necessária para ajustar o tempo total de viagem com os horários de partida, garantindo o cumprimento da programação oficial disponibilizada no site voudetau.com.br e também afixada nos veículos da linha.

As demais viagens seguem sem alteração. A operação mantém o itinerário que passa ou retorna pelas avenidas Vila Rica e Voluntário Benedito Sérgio. A primeira saída do Terminal Rodoviário continua às 5h30, e a última, às 23h45. No sentido bairro–rodoviária, o primeiro ônibus parte às 5h e o último, às 0h15.

Agora aos domingos, a linha 15 — que atende outra região da cidade — terá mudança no primeiro horário: o ônibus passa a sair às 5h15 do bairro, em vez de 5h30.

Em caso de dúvidas, os usuários do transporte coletivo podem entrar em contato pelo telefone (12) 3634-8500.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários