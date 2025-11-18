18 de novembro de 2025
CHUVA

Temporal provoca quedas de árvores e transtornos em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Queda de árvore em Jacareí
Queda de árvore em Jacareí

O temporal que atingiu cidades da região na tarde desta terça-feira (18) causou estragos em Jacareí, onde foram registradas quedas de árvores em dois pontos diferentes. Segundo a Prefeitura, uma das ocorrências aconteceu na Rua Nebraska, no Jardim Flórida. A árvore tombou sobre a via, bloqueando totalmente o trânsito no local.

A Defesa Civil também registrou a queda de outra árvore na Estrada Biagino Chieffi.

Além disso, a administração municipal informou que, na rua Prudente de Morais, uma estrutura de toldo acabou se soltando e ficou presa à rede elétrica por causa da chuva.

Apesar dos transtornos, não houve feridos. Até o momento, não há registro de outros danos provocados pelo temporal.

