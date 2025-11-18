O temporal que atingiu cidades da região na tarde desta terça-feira (18) causou estragos em Jacareí, onde foram registradas quedas de árvores em dois pontos diferentes. Segundo a Prefeitura, uma das ocorrências aconteceu na Rua Nebraska, no Jardim Flórida. A árvore tombou sobre a via, bloqueando totalmente o trânsito no local.

A Defesa Civil também registrou a queda de outra árvore na Estrada Biagino Chieffi.