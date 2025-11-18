A canadense Vanessa Collias, 27 anos, confessou à Justiça ter matado os dois filhos, de 5 e 4 anos, nove dias após a morte do marido por câncer, em Toronto. Ela afirmou que agiu para “reunir a família no céu”.
Vanessa admitiu em tribunal que sufocou os filhos Yiannis, de 5 anos, e Dimitri, de 4, em 10 de dezembro de 2023, em Toronto, no Canadá. Segundo a investigação, o crime aconteceu nove dias após a morte do marido, de 72 anos, que lutava contra uma forma agressiva de leucemia.
A acusada relatou às autoridades que cobriu a boca e o nariz das crianças enquanto cantava a música infantil “You Are My Sunshine”. Depois do crime, ela tentou tirar a própria vida ao pular da sacada do apartamento, mas sobreviveu à queda e ficou paraplégica.
A polícia encontrou os corpos dos dois meninos deitados perto de uma televisão ligada em um programa infantil. Ao lado deles estavam roupas de funeral, uma foto do pai e uma pequena cruz, elementos que reforçaram aos investigadores o caráter ritualístico da ação.
Collias havia sido inicialmente acusada de homicídio em primeiro grau. No entanto, a promotoria reduziu a imputação para homicídio em segundo grau, avaliando que a mulher agiu em um estado de sofrimento extremo após perder o marido. O caso segue em tramitação no sistema judicial canadense.