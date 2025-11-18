A canadense Vanessa Collias, 27 anos, confessou à Justiça ter matado os dois filhos, de 5 e 4 anos, nove dias após a morte do marido por câncer, em Toronto. Ela afirmou que agiu para “reunir a família no céu”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vanessa admitiu em tribunal que sufocou os filhos Yiannis, de 5 anos, e Dimitri, de 4, em 10 de dezembro de 2023, em Toronto, no Canadá. Segundo a investigação, o crime aconteceu nove dias após a morte do marido, de 72 anos, que lutava contra uma forma agressiva de leucemia.