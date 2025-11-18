18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AUMENTO

IPTU de Pindamonhangaba terá aumento de até 25% ao ano em 2026

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Jesse Nascimento

O IPTU de Pindamonhangaba ficará mais caro a partir de 2026. A Câmara Municipal aprovou, por 6 votos a 5, a nova Planta Genérica de Valores (PGV), enviada em regime de urgência pelo prefeito Ricardo Piorino (PL).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A votação ocorreu na tarde e noite desta terça-feira (18) e provocou forte reação popular.

De acordo com o projeto, os imóveis podem ter até 100% de aumento no IPTU nos próximos anos. O reajuste será escalonado: o contribuinte pagará no máximo 25% a mais por ano até 2029, quando o valor integral será aplicado.

Na prática, o impacto depende do recálculo feito pela nova PGV; quanto maior a diferença entre o valor atual e o novo, maior será o aumento ao longo dos quatro exercícios seguintes.

A sessão foi marcada por protestos. Cerca de 600 moradores ocuparam a galeria da Câmara com faixas e cartazes contra a medida, pedindo impeachment do prefeito e chamando Piorino de “pior prefeito de Pinda”.

A vereadora Ana Paula Goffi (União) pediu o adiamento da votação, mas a proposta foi rejeitada por 6 a 5. Com o empate, o presidente Marco Mayor votou e decidiu a favor do governo. O projeto avançou mesmo sem audiência pública — debate que havia sido rejeitado pelos próprios vereadores na semana passada.

O texto aprovado autoriza o Executivo a definir por decreto elementos essenciais da base de cálculo do imposto, como o valor do metro quadrado por logradouro e critérios de pontuação. Também prevê revisões da PGV a cada quatro anos.

Como votou cada vereador

Contra o aumento:

• Ana Paula Goffi (União)

• Norberto Moraes (PP)

• Gilson Nagrin (PL)

• Rogério Ramos (PODE)

• Renato Cebola (União)

A favor do aumento:

• Carlos Magrão (PSD)

• Professor Everton (Republicanos)

• Felipe César Filho (PL)

• Professor Felipe Guimarães (PODE)

• Gari Abençoado (Republicanos)

• Marco Mayor

Como o aumento será aplicado

Se o IPTU recalculado pela nova PGV for maior que o valor atual, a diferença será dividida em parcelas anuais de até 25% a partir de 2026. O mecanismo vale para imóveis sem alterações cadastrais — como ampliação, demolição ou mudança de uso.

Exemplo:

IPTU 2025: R$ 1.000

IPTU pela nova PGV: R$ 2.000

Diferença: R$ 1.000 → acrescidos em parcelas de R$ 250 por ano

• 2026: R$ 1.250

• 2027: R$ 1.500

• 2028: R$ 1.750

• 2029: R$ 2.000

A lei começa a valer imediatamente após a publicação, com efeitos já no carnê de 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários