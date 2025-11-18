A adolescente que confessou ter matado a estudante Ana Lívia, de 13 anos, em Taubaté, pode deixar a Fundação Casa. Neste mês de novembro, ela completa três anos de internação, que é o período máximo previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) para atos infracionais cometidos por menores de idade.

O crime ocorreu em 27 de setembro de 2022, quando a autora tinha 12 anos.

Ela foi julgada em novembro do mesmo ano e recebeu a medida socioeducativa de internação, após já ter passado por custódia provisória. Inicialmente, ela foi ouvida pelo Ministério Público em São José dos Campos e, posteriormente, transferida para uma unidade da Fundação Casa na capital.