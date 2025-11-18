18 de novembro de 2025
ESTADO DE SP

Operação desmantela quadrilha especializada em roubos de joias

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SSP
Três envolvidos foram detidos na operação
Três envolvidos foram detidos na operação

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (18) uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos de joias. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e outros cinco de prisão na capital paulista, no litoral e em Ribeirão Preto, no interior do estado. Três envolvidos foram detidos.

Segundo o delegado Diógenes Santiago Netto, da Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais) de Ribeirão Preto, os alvos da operação são os executores do crime e foram identificados após a prisão de receptadores, que aconteceu em meados de setembro.

Na ocasião, esses receptadores foram localizados após uma das vítimas reconhecer as joias que foram roubadas sendo vendidas em um programa de TV.

“Crimes contra o patrimônio são graves, especialmente quando envolvem reféns. Prender os envolvidos significa desmantelar uma quadrilha perigosa, que continuaria a efetuar essas ações se não fosse impedida”, afirmou o delegado.

Policiais civis do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), do Dope (Departamento de Operações Especiais Estratégicas), também prestaram apoio na operação. Além dos três presos, chaves, celulares e outros aparelhos foram apreendidos.

