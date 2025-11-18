A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (18) uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos de joias. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e outros cinco de prisão na capital paulista, no litoral e em Ribeirão Preto, no interior do estado. Três envolvidos foram detidos.

Segundo o delegado Diógenes Santiago Netto, da Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais) de Ribeirão Preto, os alvos da operação são os executores do crime e foram identificados após a prisão de receptadores, que aconteceu em meados de setembro.