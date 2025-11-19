A RMVale terá uma quinta-feira (20) marcada por sol entre muitas nuvens, temperaturas amenas e ausência de chuva, segundo dados do Climatempo. Apesar da presença do sol, a nebulosidade será constante em boa parte do dia, mantendo a sensação térmica mais agradável.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O tempo firme predomina em todas as cidades analisadas, com variações típicas do fim da primavera: madrugadas mais frias, tardes com leve aquecimento e noites com nebulosidade persistente. A umidade relativa do ar tende a se manter estável, favorecendo um dia confortável para atividades ao ar livre.
Confira a previsão completa para as principais cidades da RMVale:
São José dos Campos
-
Condição: Sol com muitas nuvens
-
Temperaturas: mínima de 14°C e máxima de 28°C
-
Chuva: 0%
Detalhe: À tarde, o sol aparece entre nuvens. À noite, o céu segue com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva.
Taubaté
-
Temperaturas: mínima de 14°C e máxima de 26°C
Chuva: 0%
Detalhe: Sol com muitas nuvens durante o dia e momentos de céu nublado. À noite, poucas nuvens.
Guaratinguetá
-
Condição: Sol com muitas nuvens
Temperaturas: mínima de 14°C e máxima de 26°C
Chuva: 0%
Detalhe: Dia com variação de nebulosidade e céu bem encoberto à noite, porém sem chuva.
Caraguatatuba
-
Condição: Sol com muitas nuvens
-
Temperaturas: mínima de 17°C e máxima de 24°C
-
Chuva: 0%
Detalhe: Sol entre algumas nuvens durante o dia e noite com bastante nebulosidade, mas tempo firme.
Campos do Jordão
-
Condição: Sol com muitas nuvens
-
Temperaturas: mínima de 10°C e máxima de 21°C
Chuva: 0%
Detalhe: Manhã pode começar com nevoeiro. Tarde e noite terão muitas nuvens.