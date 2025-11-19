A RMVale terá uma quinta-feira (20) marcada por sol entre muitas nuvens, temperaturas amenas e ausência de chuva, segundo dados do Climatempo. Apesar da presença do sol, a nebulosidade será constante em boa parte do dia, mantendo a sensação térmica mais agradável.

O tempo firme predomina em todas as cidades analisadas, com variações típicas do fim da primavera: madrugadas mais frias, tardes com leve aquecimento e noites com nebulosidade persistente. A umidade relativa do ar tende a se manter estável, favorecendo um dia confortável para atividades ao ar livre.