19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (20)? Confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (20)? Confira
Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (20)? Confira

A RMVale terá uma quinta-feira (20) marcada por sol entre muitas nuvens, temperaturas amenas e ausência de chuva, segundo dados do Climatempo. Apesar da presença do sol, a nebulosidade será constante em boa parte do dia, mantendo a sensação térmica mais agradável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tempo firme predomina em todas as cidades analisadas, com variações típicas do fim da primavera: madrugadas mais frias, tardes com leve aquecimento e noites com nebulosidade persistente. A umidade relativa do ar tende a se manter estável, favorecendo um dia confortável para atividades ao ar livre.

Confira a previsão completa para as principais cidades da RMVale:

São José dos Campos

  • Condição: Sol com muitas nuvens

  • Temperaturas: mínima de 14°C e máxima de 28°C

Chuva: 0%

  • Detalhe: À tarde, o sol aparece entre nuvens. À noite, o céu segue com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

    • Taubaté

    • Temperaturas: mínima de 14°C e máxima de 26°C

  • Chuva: 0%

  • Detalhe: Sol com muitas nuvens durante o dia e momentos de céu nublado. À noite, poucas nuvens.

    • Guaratinguetá

    • Condição: Sol com muitas nuvens

  • Temperaturas: mínima de 14°C e máxima de 26°C

  • Chuva: 0%

  • Detalhe: Dia com variação de nebulosidade e céu bem encoberto à noite, porém sem chuva.

    • Caraguatatuba

    • Condição: Sol com muitas nuvens

    • Temperaturas: mínima de 17°C e máxima de 24°C

    • Chuva: 0%

  • Detalhe: Sol entre algumas nuvens durante o dia e noite com bastante nebulosidade, mas tempo firme.

    • Campos do Jordão

    • Condição: Sol com muitas nuvens

    • Temperaturas: mínima de 10°C e máxima de 21°C

  • Chuva: 0%

  • Detalhe: Manhã pode começar com nevoeiro. Tarde e noite terão muitas nuvens.

    • Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários