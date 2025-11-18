Desafios.

Desde então, sua trajetória foi marcada por desafios. Ele começou a vida no bairro Novo Horizonte, na zona leste da cidade, onde ainda mora, enfrentando dificuldades para se sustentar. Trabalhou vendendo água, trufas e fazendo bicos, até que descobriu sua verdadeira vocação: levar alegria às pessoas.

“Eu sempre fui brincalhão, gostava de animar quem estava ao meu redor. Quando percebi que podia transformar isso em trabalho, tudo mudou. Hoje, me visto de personagens como Super Mario e o Homem-Aranha, faço animação de festas, eventos e divulgações, além de compartilhar um pouco da minha vida nas redes sociais”, explicou.

Nem um acidente na Bahia o fez desistir de conquistar seu espaço. Waldinei perfurou o olho direito em uma brincadeira. “Brincando lá eu perfurei o meu olho direito. Aqui tem muitas pessoas que, devido à deficiência, ficam no quarto, depressivos. Não, eu através da minha deficiência eu me superei. Eu sou deficiente visual do olho direito. Não enxergo. Eu sou cego de um olho. E mesmo assim estou fazendo meus vídeos, lutando para levar melhorias para dentro de casa”, afirmou o artista.