É um videogame? Uma alucinação? Um enlouquecido?
Nada disso. É o Super Mario de São José dos Campos, personagem que vem conquistando cada vez mais audiência nas redes sociais.
Vídeos do Super Mario andando de ônibus, fazendo estripulias na cidade e interagindo com outros personagens são campeões de audiência na página de Waldinei Silvah, 31 anos, criador da criatura.
Ele se aproxima de 10 mil seguidores no Instagram (veja aqui) e sonha com a fama para melhorar de vida e ajudar a mãe.
“Meu sonho é ser bem famoso aqui em São José dos Campos. Eu pretendo viralizar com um vídeo para ficar famoso e poder ajudar minha família. Deixei minha mãe na Bahia, meus pais. E vim tentar a vida aqui em São Paulo”, disse Waldinei, cujo nome de batismo é Valdinei Jesus Silva Leal.
Ele contou que fez um vídeo andando de ônibus com o Super Mario que viralizou nas redes sociais, trazendo-lhe clientes. Além disso, ele encarna outros personagens famosos, como o Homem-Aranha e o Chapolin Colorado.
“E aí eu fui para a internet. Foi praticamente em 2021. Eu fiz um vídeo de Mario, esse vídeo viralizou, aí a empresa começou a me chamar para fazer divulgação. O Mario é meu carro-chefe. Gosto muito desse personagem. Foi um dentista quem me deu essa fantasia.”
“Quando ele me deu essa fantasia, eu vi existir essa fantasia. Quando eu fiz o vídeo, aí eu me identifiquei. Um vídeo bem engraçado. Esse vídeo espalhou aqui no bairro do Novo Horizonte, todo mundo me chamou”, disse ele.
Batalhador.
Natural de Irará, uma pequena cidade do interior da Bahia, ele chegou a São José dos Campos em 2014, aos 19 anos, com poucos recursos, mas muitos sonhos.
Inicialmente, veio para visitar a irmã, que havia se mudado para a cidade com a filha recém-nascida, mas acabou ficando. O que começou como uma viagem despretensiosa se transformou em uma nova vida.
“Minha irmã me chamou para passear, e eu vim sem imaginar que ia ficar. Cheguei pensando em passar alguns dias, mas fui ficando. Um mês, dois meses, e, de repente, já tinha passado um ano. Agora faz mais de 10 anos que moro aqui, e essa cidade virou meu lar”, lembrou Waldinei.
Desafios.
Desde então, sua trajetória foi marcada por desafios. Ele começou a vida no bairro Novo Horizonte, na zona leste da cidade, onde ainda mora, enfrentando dificuldades para se sustentar. Trabalhou vendendo água, trufas e fazendo bicos, até que descobriu sua verdadeira vocação: levar alegria às pessoas.
“Eu sempre fui brincalhão, gostava de animar quem estava ao meu redor. Quando percebi que podia transformar isso em trabalho, tudo mudou. Hoje, me visto de personagens como Super Mario e o Homem-Aranha, faço animação de festas, eventos e divulgações, além de compartilhar um pouco da minha vida nas redes sociais”, explicou.
Nem um acidente na Bahia o fez desistir de conquistar seu espaço. Waldinei perfurou o olho direito em uma brincadeira. “Brincando lá eu perfurei o meu olho direito. Aqui tem muitas pessoas que, devido à deficiência, ficam no quarto, depressivos. Não, eu através da minha deficiência eu me superei. Eu sou deficiente visual do olho direito. Não enxergo. Eu sou cego de um olho. E mesmo assim estou fazendo meus vídeos, lutando para levar melhorias para dentro de casa”, afirmou o artista.
Apesar de alegrar tantas pessoas, Valdinei ainda carrega um sonho maior: ajudar a família que ficou na Bahia. “Minha mãe e meus irmãos passam muita dificuldade lá. Meu sonho é ter mais condições, conquistar uma estabilidade para poder ajudá-los. Tudo o que faço é pensando neles.”