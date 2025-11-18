A Embraer apresentou nesta terça-feira (18) um novo estudo, chamado “A Próxima Fronteira do Oriente Médio: O Potencial Inexplorado de Conectividade”. O relatório revela oportunidades para aprimorar a conectividade aérea regional em todo o Oriente Médio. A análise detalha como a incorporação estratégica de aeronaves narrowbody de menor porte de nova geração pode impulsionar o crescimento, a rentabilidade e a resiliência da malha aérea em uma das regiões de maior crescimento no mundo. Leia o estudo da Embraer (clique aqui).
“O setor de aviação do Oriente Médio alcançou protagonismo global ao conectar continentes, mas a próxima fronteira está em conectar a própria região”, afirma Stephan Hannemann, vice-presidente sênior da Embraer Aviação Comercial para África e Oriente Médio. “Nosso estudo mostra que aeronaves narrowbody de pequeno porte são a chave para desenvolver novas rotas, aumentar as frequências e construir uma malha aérea regional mais lucrativa e resiliente.”
Apesar de estratégias nacionais ambiciosas para a aviação e grandes investimentos em infraestrutura, apenas 22% dos Assentos por Quilômetro Oferecidos (AKOs, na sigla em inglês) no Oriente Médio são utilizados em rotas na própria região – muito abaixo da Europa (52%) e da América do Norte (64%). Essa sub-representação destaca uma grande oportunidade para as companhias aéreas fortalecerem os laços regionais e melhorarem a eficiência operacional.
Crescimento regional.
Historicamente, as companhias aéreas do Oriente Médio responderam ao aumento dos custos expandindo o tamanho das frotas, com a utilização de aeronaves narrowbody de maior porte para reduzir os custos unitários. No entanto, essa estratégia não resultou em uma conectividade regional mais ampla. Na verdade, o número de pares de cidades atendidas por voos diretos estagnou nos últimos 15 anos, pois aeronaves maiores não têm dimensões adequadas para muitas rotas regionais.
O relatório mostra que aeronaves narrowbody de menor porte de nova geração, como a família E-Jets E2 da Embraer, oferecem uma alternativa atraente. Essas aeronaves proporcionam custos de viagem mais baixos e custos por assento comparáveis aos de aeronaves narrowbodies maiores, permitindo que as companhias aéreas atendam a rotas de menor demanda com lucro, além de permitir a expansão de suas malhas aéreas.
O relatório identifica três áreas centrais nas quais as aeronaves narrowbody de menor porte podem transformar a aviação regional:
Desenvolvimento de novas rotas: a Embraer identificou mais de 120 pares de cidades sem rotas diretas no Oriente Médio, com demanda suficiente para viabilizar voos diretos com aeronaves narrowbody de menor porte;
Aumento de frequências: os hubs do Oriente Médio operam com menos voos diários por destino, quando comparados aos principais hubs da Europa e da América do Norte. Aeronaves narrowbodies de menor porte permitem que as companhias aéreas adicionem frequências essenciais, melhorando a conectividade e a eficiência dos hubs;
Adequação da frota ao tamanho ideal para maior rentabilidade: A análise da Embraer revela que 36% dos mercados regionais operam com baixa ocupação, o que os torna especialmente adequados para ajustes no tamanho das aeronaves. A introdução de jatos menores pode elevar significativamente a ocupação dos voos e otimizar a rentabilidade das rotas.