A Embraer apresentou nesta terça-feira (18) um novo estudo, chamado “A Próxima Fronteira do Oriente Médio: O Potencial Inexplorado de Conectividade”. O relatório revela oportunidades para aprimorar a conectividade aérea regional em todo o Oriente Médio. A análise detalha como a incorporação estratégica de aeronaves narrowbody de menor porte de nova geração pode impulsionar o crescimento, a rentabilidade e a resiliência da malha aérea em uma das regiões de maior crescimento no mundo. Leia o estudo da Embraer (clique aqui).

“O setor de aviação do Oriente Médio alcançou protagonismo global ao conectar continentes, mas a próxima fronteira está em conectar a própria região”, afirma Stephan Hannemann, vice-presidente sênior da Embraer Aviação Comercial para África e Oriente Médio. “Nosso estudo mostra que aeronaves narrowbody de pequeno porte são a chave para desenvolver novas rotas, aumentar as frequências e construir uma malha aérea regional mais lucrativa e resiliente.”