A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com o Sebrae, anunciou o lançamento dos programas Mais Pinda Gastronomia e Mais Pinda Comércio, voltados à qualificação de empreendedores dos setores de alimentação e varejo. As capacitações são gratuitas, com vagas limitadas, e serão realizadas presencialmente no Senac Pindamonhangaba.

O Mais Pinda Gastronomia, destinado a bares, restaurantes e lanchonetes, contará com dois encontros. O primeiro, “Ficha Técnica de Produto”, será realizado no dia 24 de novembro, das 15h às 17h, com foco em padronização, formação de custos e organização da produção. Já o segundo, “Engenharia de Cardápio”, acontece no dia 8 de dezembro, no mesmo horário, trazendo estratégias para tornar os cardápios mais atrativos e rentáveis. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/xRv0n5qbk0