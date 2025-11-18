A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com o Sebrae, anunciou o lançamento dos programas Mais Pinda Gastronomia e Mais Pinda Comércio, voltados à qualificação de empreendedores dos setores de alimentação e varejo. As capacitações são gratuitas, com vagas limitadas, e serão realizadas presencialmente no Senac Pindamonhangaba.
O Mais Pinda Gastronomia, destinado a bares, restaurantes e lanchonetes, contará com dois encontros. O primeiro, “Ficha Técnica de Produto”, será realizado no dia 24 de novembro, das 15h às 17h, com foco em padronização, formação de custos e organização da produção. Já o segundo, “Engenharia de Cardápio”, acontece no dia 8 de dezembro, no mesmo horário, trazendo estratégias para tornar os cardápios mais atrativos e rentáveis. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/xRv0n5qbk0
Para empreendedores do varejo, o Mais Pinda Comércio terá as capacitações “Experiência do Cliente: como atender melhor o seu cliente com foco em vender mais”, marcada para o dia 25 de novembro, das 18h30 às 20h30, e “Divulgação: estratégias para divulgar seus produtos”, no dia 9 de dezembro, também das 18h30 às 20h30. As inscrições estão disponíveis em: https://forms.office.com/r/gtK5svB7EM.
Além dos encontros, os participantes de ambos os programas serão elegíveis para uma missão técnica em São Paulo, prevista para o dia 27 de novembro. A atividade terá uma agenda exclusiva de visitas, conteúdos e experiências práticas que complementam os temas abordados nas capacitações.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Martuscelli, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da administração em apoiar os pequenos negócios da cidade. “Quando a gente oferece capacitação de qualidade, em parceria com o Sebrae e com a ACIP, estamos dando condições para que o empreendedor se organize melhor, atenda bem, venda mais e gere emprego e renda na cidade. A missão técnica em São Paulo também é uma oportunidade única de enxergar na prática o que está sendo trabalhado nos encontros e trazer novas ideias para Pindamonhangaba”, afirmou.