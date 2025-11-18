A troca de agressões entre a mãe de uma menina autista de cinco anos e um casal na chegada do Papai Noel no CenterVale Shopping, em São José dos Campos, foi parar na Polícia Civil e vai acabar na Justiça.

Além das imagens dos tapas viralizarem nas redes sociais (veja abaixo), a confusão terá desdobramentos legais. O caso aconteceu no dia 9 de novembro.