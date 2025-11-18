O caso de maus-tratos que chocou moradores de Corumbá, a 429 km de Campo Grande, ganhou repercussão neste domingo (16). Billy, um cachorro da raça Pinscher, foi encontrado carbonizado na rua Joaquim Venceslau de Barros.

A tutora, Waleska da Silva Surubi, de 35 anos, afirmou que o animal era conhecido na vizinhança e costumava circular pelas ruas próximas à residência da família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp