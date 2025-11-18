18 de novembro de 2025
MAUS-TRATOS

'Ato cruel': cãozinho Billy é achado carbonizado

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Billy, um cachorro da raça Pinscher
Billy, um cachorro da raça Pinscher

O caso de maus-tratos que chocou moradores de Corumbá, a 429 km de Campo Grande, ganhou repercussão neste domingo (16). Billy, um cachorro da raça Pinscher, foi encontrado carbonizado na rua Joaquim Venceslau de Barros.

A tutora, Waleska da Silva Surubi, de 35 anos, afirmou que o animal era conhecido na vizinhança e costumava circular pelas ruas próximas à residência da família.

De acordo com o Diário Corumbaense, Billy saiu de casa na manhã de sábado (15) para sua rotina de caminhadas e não voltou. No domingo, ao retornar para casa depois de levar o filho ao Enem, Waleska encontrou o corpo do animal completamente queimado.

“Ele estava com o rostinho preto e o corpo inteiro carbonizado. Foi totalmente revoltante e triste. Quem fez isso tem que pagar”, disse a tutora, emocionada.

Billy vivia com a família desde 2018. Segundo Waleska, o cão teve papel fundamental em seu período de depressão durante a gestação do segundo filho. O pinscher, de 7 anos, dormia dentro de casa, era medroso com fogos e muito brincalhão.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Corumbá. Waleska agora tenta obter imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a identificar o responsável pelo crime.

Maus-tratos contra animais são considerados crime no Brasil, com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

