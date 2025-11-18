Um homem de 26 anos foi preso após matar a ex-companheira, Vanessa Oliveira, de 37 anos, dentro da casa onde ela morava com as duas filhas, em Toledo, no Oeste do Paraná. O crime, registrado como feminicídio, aconteceu durante uma discussão na madrugada e deixou a cidade em choque.
Segundo a família, a filha mais nova do casal, de apenas 2 anos, presenciou toda a agressão e foi deixada sozinha no local enquanto o suspeito fugia. A filha mais velha, de 15 anos, encontrou a mãe morta no sofá e a criança ao lado dela.
A polícia investiga a suspeita de que Vanessa tenha sido estuprada após ser morta. A vítima trabalhava como zeladora e era conhecida entre colegas e amigas por sua dedicação à família.
Colegas de trabalho lamentaram o crime. “A equipe está devastada. É uma perda que ninguém esperava”, afirmou a chefe da vítima, Sara. Amiga de Vanessa, Sara de Oliveira Roberto reforçou o pedido por justiça: “É revoltante e muito triste. Que não fique impune”.
Prisão a 100 km do local do crime
Após fugir, o suspeito foi localizado cerca de 100 km de Toledo, no município de Guaíra. De acordo com o delegado Rodrigo Baptista, ele tentava se esconder em um motel quando foi abordado.
“Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido e conduzido à delegacia”, disse o delegado. Com o homem, os policiais encontraram uma porção de drogas.
A Polícia Civil informou que o crime foi motivado por ciúmes. Este é o segundo feminicídio registrado em Toledo em 2025.