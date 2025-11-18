18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

Homem é preso após matar ex-mulher na frente da filha de 2 anos

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem de 26 anos foi preso após matar a ex-companheira, Vanessa Oliveira, de 37 anos, dentro da casa onde ela morava com as duas filhas, em Toledo, no Oeste do Paraná. O crime, registrado como feminicídio, aconteceu durante uma discussão na madrugada e deixou a cidade em choque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a família, a filha mais nova do casal, de apenas 2 anos, presenciou toda a agressão e foi deixada sozinha no local enquanto o suspeito fugia. A filha mais velha, de 15 anos, encontrou a mãe morta no sofá e a criança ao lado dela.

A polícia investiga a suspeita de que Vanessa tenha sido estuprada após ser morta. A vítima trabalhava como zeladora e era conhecida entre colegas e amigas por sua dedicação à família.

Colegas de trabalho lamentaram o crime. “A equipe está devastada. É uma perda que ninguém esperava”, afirmou a chefe da vítima, Sara. Amiga de Vanessa, Sara de Oliveira Roberto reforçou o pedido por justiça: “É revoltante e muito triste. Que não fique impune”.

Prisão a 100 km do local do crime

Após fugir, o suspeito foi localizado cerca de 100 km de Toledo, no município de Guaíra. De acordo com o delegado Rodrigo Baptista, ele tentava se esconder em um motel quando foi abordado.

“Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido e conduzido à delegacia”, disse o delegado. Com o homem, os policiais encontraram uma porção de drogas.

A Polícia Civil informou que o crime foi motivado por ciúmes. Este é o segundo feminicídio registrado em Toledo em 2025.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários