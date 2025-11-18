Um homem de 26 anos foi preso após matar a ex-companheira, Vanessa Oliveira, de 37 anos, dentro da casa onde ela morava com as duas filhas, em Toledo, no Oeste do Paraná. O crime, registrado como feminicídio, aconteceu durante uma discussão na madrugada e deixou a cidade em choque.

Segundo a família, a filha mais nova do casal, de apenas 2 anos, presenciou toda a agressão e foi deixada sozinha no local enquanto o suspeito fugia. A filha mais velha, de 15 anos, encontrou a mãe morta no sofá e a criança ao lado dela.